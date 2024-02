Lörrach: Grundgerüst für nächste Demo gegen rechts steht – weitere Planungen laufen

Den Abend am Mittwoch im Nellie Nashorn leiteten die Initiatoren der beiden ersten Kundgebungen: Klaus Nack, Thomas Seubert, Bernhard Höchst sowie Birgit Degenhardt und Vera Meister vom Werkraum Schöpflin. Weit mehr als 70 Menschen wollten sich für die Demokratie engagieren. Der Abend begann mit einem offenen Gedankenaustausch: Sind Redebeiträge auf der zweiten Kundgebung sinnvoll oder erreicht man damit nur die eigene Meinungsblase? Müsste man sich nicht auch gegen Linksradikale und gegen Fake-News aus Russland wehren? Aktuell gehe nicht von Linksradikalismus eine Gefahr für die Demokratie aus, aber massiv von der AfD, antwortete Seubert.

23. März als Termin

Schon bald wurden Nägel mit Köpfen gemacht: Wer sich engagieren wollte, trug sich in eine Liste ein. Am Ende des Abends stand die Kundgebung im Grundgerüst: Sie startet am 23. März wieder um fünf vor zwölf Uhr. Anja Hanke, GEW, und Christine Ableidinger-Günther, Flüchtlingshilfe Steinen, haben als Rednerinnen schon zugesagt. Die Anregung, auch Migranten sollten zu Wort kommen, begrüßte Thomas Seubert. Als Stadtrat Matthias Lindemer (Freie Wähler) fragte, ob auch Politiker sprechen dürfen, verneinte Seubert dies. Die Stoßrichtung bleibt die gleiche wie bei der ersten Kundgebung: Die Veranstaltung am 27. Januar hatten zwar alle demokratischen Parteien und Wählervereinigungen aus dem Lörracher Gemeinderat unterstützt, aber sie waren dort nicht in Erscheinung getreten. Vielmehr will sich ein breites Bündnis aus der Zivilgesellschaft für die Demokratie stark machen. Für das Kulturprogramm am 23. März haben schon Steffi Lais zugesagt, eine „Refugee Band“ und weitere Musiker.