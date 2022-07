Schuss aus Luftgewehr Lörracher Grundschüler auf Schulweg am Hals getroffen

Dem Jungen geht es laut Schulleiterin Véronique Elsner glücklicherweise gut. Die Kriminalpolizei ermittelt, wobei die Pressestelle am Donnerstagmorgen an die zuständige Lörracher Staatsanwaltschaft verwiesen hat. Am Mittag wurde wiederum zurückverwiesen. Polizeisprecher Thomas Batzel kündigte wiederum für den frühen Nachmittag eine Pressemitteilung zu dem Vorfall an.

Viele Gerüchte und Sorgen

Die Eltern sind in Sorge, weiß die Schulleiterin. „Es gibt viele Gerüchte und wir bitten Sie darum, diese nicht unnötig aufzubauschen, sondern die Kinder ernst zu nehmen und ihnen Ruhe und Sicherheit zu geben“, heißt es in einem unserer Zeitung vorliegenden Brief. In Gesprächskreisen zeigten laut der Schulleiterin einige Kinder Ängste vor dem Schulweg. Daher rät Elsner, das Kind in einem solchen Fall zu begleiten oder abzuholen.