Die für die Gemeinschaftsunterkunft (GU) vorgesehene Fläche befindet sich im Süden der Stadt an der Konrad-Adenauer-Straße, unweit des Bolzplatzes. Auf dem Areal soll eine temporäre GU in modularer Bauweise für rund 150 geflüchtete Menschen entstehen.

Mit der Standortfrage beschäftigten sich alle fünf Anwohner, die sich zu Wort meldeten. Einer der Bürger hatte eine Liste mit alternativen Standorten ausgearbeitet. Er habe diese auch schon an die Verwaltung geschickt. Unserer Zeitung liegt dieses Schreiben vor, Konkret nannte er den Campingplatz am Grütt, das Gelände des im Jahr 2022 nach Maulburg umgezogenen Textilunternehmens KBC sowie Flächen auf dem Salzert und in Tumringen.