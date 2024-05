Persönlich wollte sie sich zum Thema nicht äußern, verwies aber auf entsprechende Unterlagen.

Die SVP-Sicht

Bernhard Rungger von der SVP hatte in einem Antrag Mitte April formuliert, dass die grenznah geplante Unterkunft „gewisse Risiken und Sicherheitsbedenken in der Bevölkerung“ berge. Und er verwies darauf, dass sich in Lörrach bereits eine breite Gegnerschaft gegen die temporäre Unterkunft formiert habe. Zudem behauptete er, dass die Unterkunft für Riehen „zur Belastung“ werde. Er prognostizierte in seiner Interpellation an den Riehener Gemeinderat unerlaubte Grenzübertritte der Flüchtlinge, die „in die Stadt Basel ziehen“ würden. In diesem Zusammenhang stellte er die Frage, ob Riehen vom Landkreis über die neue Unterkunft rechtzeitig in Kenntnis gesetzt worden sei, ob Maßnahmen eingeleitet würden und wann die Riehener Bevölkerung detailliert informiert werde.