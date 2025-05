Das Lörracher Theater Gut & Edel ist weit über die Stadt hinaus bekannt durch Produktionen zwischen opulentem Ensemblestück und leisem Kammerspiel. Dieser Tage zeigt die Gruppe in einer Wiederaufnahme die Komödie von Jean-Baptiste Molière „Der Geizige“. Regisseur Vaclav Spirit hat das Stück für nur sechs Personen bearbeitet und mit von Anne Ehmke vertonten Gedichten von Francois Villon, Stefan Zweig und Heinrich Heine ergänzt. Es geht um den reichen, aber äußerst geizigen Witwer Harpagon, der seine Kinder reich verheiraten will. Hierbei hat er sich die junge Marianne als künftige Ehefrau ausersehen. Die wird aber von seinem Sohn Cléante geliebt. Und seine Tochter Elise liebt Valère, der in Harpagons Dienste getreten ist, damit er immer in der Nähe von Elise sein kann. Dazu hat noch die Kupplerin Frosine die Finger im Spiel. Was in dieser locker gebauten Komödie geschieht, ist nichts anderes als eine Selbstenthüllung des geizigen Harpagon. Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 16. und 17. Mai, jeweils ab 20 Uhr, am Sonntag, 18. Mai, bereits ab 18 Uhr im Nellie Nashorn, Tumringer Straße 248, statt. Tickets kosten an der Abendkasse 16 Euro, im Vorverkauf 13 Euro zuzüglich Vorverkaufs-Gebühr, ermäßigt zehn Euro.