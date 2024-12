Lörrach: Gut fürs Klima und Insekten: neue LED-Leuchten für Lörrach

Jürgen Exner (CDU) sprach das Thema Rabatte, Christiane Cyperrek (SPD) eine mögliche Förderung an. Für den Erhalt von Fördermitteln sei nach der Sanierung eine Treibhausgaseinsparung von mindestens 50 Prozent nachzuweisen, sagte Dullisch. Laut der Annahme von 55 Prozent Stromersparnis bedeutet eine Sanierung von 500 Leuchten eine Stromeinsparung von 77 Megawattstunden pro Jahr und in Zahlen eine jährliche Kostenersparnis von 26 180 Euro bei den aktuellen Strompreisen. An Treibhausgas ließen sich durch die Umstellung auf LEDs etwa 33,4 Tonnen Kohlenstoffdioxid pro Jahr einsparen. Eine Amortisation ist somit nach acht bis zehn Jahren möglich, bei einer erwarteten Lebensdauer im Betrieb von etwa 20 bis 25 Jahren.