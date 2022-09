Lörrach Gute Gründe zum Feiern

In den vergangenen 20 Jahren sind zahlreiche weitere Einrichtungen und Aktivitäten dazugekommen. Neben der Villa Schöpflin gibt es heute eine Montessori-Kita und einen Hort, den Kultur- und Debattenort Werkraum Schöpflin sowie die Schöpflin Schule, deren Neubau pünktlich zum neuen Schuljahr eingeweiht wurde.

Zudem wird gegenüber von Villa und Werkraum an der Franz-Ehret-Straße ein neues Stadtquartier entstehen, für das Lörracher in einem kreativ-partizipativen Planungsprozess ihre Ideen und Wünsche einreichen konnten.

Überregional unterstützt die Stiftung gemeinnützige Organisationen und Initiativen, die sich in den Bereichen Journalismus, Bildung, faire Wirtschaft und Demokratieförderung engagieren. In Berlin baut sie zur Zeit mit „Publix“ ein Haus für Journalismus und Öffentlichkeit.

Austausch im Mittelpunkt

„Alle diese Aktivitäten werden am 24. September in einem bunten Programm vorgestellt, bei dem der Austausch mit den Lörrachern im Mittelpunkt steht“, so die Stiftung. „Es war uns von Beginn an wichtig, unsere Arbeit in enger Anbindung an die Menschen vor Ort voranzubringen“, sagt Tim Göbel, geschäftsführender Vorstand der Schöpflin Stiftung: „Wir laden alle Lörracher ein, an diesem Tag das Stiftungsgelände zu erkunden.“

Das Programm

Von 11 bis 19 Uhr gibt es kreative Mitmachangebote für Kinder, interaktive Führungen durch die Einrichtungen sowie Musik und Tanzperformances. Vereine und Privatpersonen können an kostenfreien Workshops zu Themen wie Migration oder Umgang mit Hass im Netz und Desinformation teilnehmen.

Außerdem werden Gesprächsformate zu zentralen Fragen unserer Zeit geboten: Der Soziologe Harald Welzer spricht über das Thema Meinungsfreiheit und Volker Schebesta, Staatssekretär im baden-württembergischen Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, diskutiert mit Bildungsexperten über die Schule der Zukunft. Und: Mitglieder der Schöpflin Familie geben in einem Gespräch Einblick in die Motive für ihr Engagement.

Parken

Auf dem Stiftungsgelände gibt es an diesem Tag keine Parkmöglichkeiten. www.schoepflin-stiftung. de/loerrach/veranstaltungen/