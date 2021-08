Lörrach Gute Wärme für gutes Klima

Zu je einem Drittel sind daran die Stadtwerke Lörrach, die „badenovaWärmeplus“ und die „ratio Neue Energie“ beteiligt. „Mit der Bündelung dieser Kräfte haben wir einen großen Schritt nach vorne gemacht, um von fossilen Energieträgern mittelfristig wegzukommen“, zeigte sich Oberbürgermeister Jörg Lutz bei einem Vor-Ort-Termin mit Besichtigung der Wölblin-Anlage überzeugt.

Noch aber ist die Versorgungsquote per Fernwärme in Lörrach eher bescheiden. Auf derzeit fünf Prozent wird sie von Wolfgang Droll geschätzt. Droll ist Leiter der Stadtwerke und kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtenergie. Michael Pilgermayer ist in der Geschäftsführung für die Projektplanung und die Neukundengewinnung zuständig. Die technische Betriebsführung hat Badenova übernommen.

Diese drei Partner wollen den Anteil der Fernwärme in den nächsten Jahren deutlich steigern, ohne sich auf genaue Ziel-Zahlen festzulegen. Nur soviel: Bis 2025 ist eine Verdoppelung geplant. Damit dieses und weitere Ziele erreicht werden, wird das Fernwärmenetz in Lörrach, das laut Droll bisher „aus mehreren Inseln bestand“, Zug um Zug ausgebaut und miteinander verknüpft. Helfen soll außerdem eine breit angelegte Studie, die in Bearbeitung ist.

Eine der Baustellen der „Stadtenergie“ befindet sich derzeit an der Ecke Bahnhofstraße/Luisenstraße. „Uns ist es gelungen, die Deutsche Bahn für einen Anschluss zu gewinnen“, freut sich Pilgermayer. Aber nicht nur der Hauptbahnhof soll an die Fernwärme angeschlossen werden. Die Leitungen werden unter den Gleisanlagen hindurch auf die östliche Bahnseite verlegt, denn dort gibt es ebenfalls Potenzial.

Auch an der Elsässer Straße ist der Baustart für einen Wärmeverbund erfolgt. Weitere Vorhaben sind laut Pilgermayer das künftige Wohngebiet Bühl III, das Lauffenmühle- und das KBC-Areal, ebenso Stetten-Dorf und Stetten-Süd mit der Fridolinschule, wo unter der neuen Sporthalle eine Wärmezentrale angedacht ist. „Primäre Versorgungsziele sind die verdichteten innerstädtischen Wohnquartiere“, verdeutlichte der Oberbürgermeister. Denn hier könne die „Stadtenergie“ Projekte wirtschaftlich umsetzen.

Wirtschaftlich rechnet sich der Anschluss an ein Wärmenetz auch für private Haushalte. Die Anschlusskosten für ein Einfamilienhaus belaufen sich laut Pilgermayer im Schnitt auf 12 000 bis 15 000 Euro. Davon sind 35 Prozent (bei Gas) und 45 Prozent beim Wechsel von einer Ölheizung förderfähig. Eine Anschlusspflicht an die Fernwärme wie in Basel soll es in Lörrach nicht geben. „Wir versuchen, die Menschen zu sensibilisieren“, betonte Droll, der auch auf die demnächst online gehende Homepage der „Stadtenergie“ als Informationsquelle verwies.