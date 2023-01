Lörrach Gutscheine verlost

Im vergangenen Jahr lief die Aktion seit dem ersten Adventssamstag bis einschließlich Geschäftsschluss an Heiligabend, also in der Zeit zwischen dem 26. November und dem 24. Dezember, heißt es in einer Mitteilung des Gewerbevereins. Wer in dieser Zeit mindestens einen Pro Lörrach-Gutschein in einer der fünf Verkaufsstellen erworben hatte, konnte den Gewinnspielflyer, welcher an den Verkaufsstellen auslag, ausfüllen und in die Sammelbox werfen. Wer seinen Gutschein online erworben hatte, der wurde über den Code des erworbenen Pro Lörrach-Gutscheins anonym gezogen und musste sich nach Bekanntgabe des Codes direkt mit dem Gewerbeverein in Verbindung setzen, heißt es weiter in der Mitteilung.

Gewinner stehen fest