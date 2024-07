Lörrach: GVD-Kräfte kontrollieren Einhaltung der Cannabis-Regelungen

GVD unterwegs

So werde darauf geachtet, dass das Konsumverbot in unmittelbarer Nähe von Personen unter 18 Jahren, zwischen 7 und 20 Uhr in Fußgängerzonen oder auf öffentlichen Plätzen, wie Kinderspielplätzen, Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen und öffentlichen Sportstätten und in der Sichtweite eingehalten wird.

Der Gemeindevollzugsdienst ist laut der Stadtsprecherin angewiesen, Verstöße gegen das neue Cannabisgesetz zu ahnden. Schiller: „Das Sozialministerium hat mitgeteilt, dass das Land keinen Bußgeldkatalog zum Cannabisgesetz erstellen wird.“ Generell können Verstöße dieser Art mit Bußgeldern in einer Höhe zwischen fünf Euro als Ordnungswidrigkeit bis 30 000 Euro nach dem Cannabisgesetz sanktioniert werden. „Bisher konnte aber in der Stadt nicht festgestellt werden, dass sich der Konsum erhöht hat oder innerhalb der unzulässigen Bereiche und Zeiten konsumiert wird.“ Die GVD-Kräfte hätten also noch keine Verstöße feststellen können.