Lörrach Haagen bietet Licht und Schatten

Immerhin habe die Bäckerei Heizmann wieder geöffnet, nachdem der schlimmste Fall im Jahr 2022 eingetreten ist: Das Aus der Metzgerei Bachmann als zuvor einziger Nahversorger in Haagen wurde im Februar mitgeteilt. Nun setzt Simon auf den freitags stattfindenden Markt mit fünf Standbetreibern.

Überall Tempo 30

Eine klare Tendenz hin zu einer flächendeckenden Tempo-30-Regelung erkennt der Haagener Ortsvorsteher. Hintergrund sind die Folgen des Lärmaktionsplans. Angesichts einer hohen Frequenz durch täglich 9300 Fahrzeuge und 200 Laster auf der Eisenbahnstraße zwischen Kreisel und Hauinger Straße sowie hier entlang laufender Schulkinder setzt Simon auf die Temporeduzierung für das gut 4000 Einwohner zählende Haagen. „Im Ort gibt es außerdem eine konstant hohe Verkehrsbelastung.“

Die Schlossberghalle

Als Dauerthema erweist sich der dritte Bauabschnitt der Schlossberghalle. „Der muss kommen, dafür muss man weiter trommeln“, unterstreicht der Ortsvorsteher. So werde aktuell noch eine Menge Energie herausgeblasen. Dach und Außenhülle seien in keinem guten Zustand. Zwei Millionen Euro seien bereits in das Gebäude investiert worden, nun fehle die dritte Million, um die Schlossberghalle fit für die Zukunft zu machen.

„Ich verstehe, dass kein Geld in der Stadtkasse ist, doch nicht nur Schulen, sondern auch andere Gebäude sind wichtig.“ Bevor sich der Zustand der Halle deutlich verschlechtere, müsse gehandelt werden.

Das Vereinsleben

Eine Überalterung und das Fehlen eines neuen Vorstands führten zur Auflösung des Frauenvereins in Haagen. „Die Strukturen im Vereinswesen sehe ich kritisch“, trifft Simon seit Jahren vorwiegend auf die gleichen Akteure, die aber immer älter werden. Die Feuerwehrmusik hat sich schon vor längerem aufgelöst.

Der Röttelnbund und die Feuerwehr seien hingegen positive Beispiele, letztere will im nächsten Jahr das 150-jährige Bestehen passend feiern. „In Haagen bilden wir beim Vereinswesen aber keine Ausnahme.“ Die Belastungen des Arbeitslebens seien ein Grund für eine geringer Anzahl an aktiven Mitgliedern. Positiv hob sich jedoch 2022 die Privatinitiative von Bettina Goldmann hervor, die Ende Oktober mit einigen fleißigen Helfern eine Dorfputzete umsetzte.

Jugend und Senioren

Um die genaue Bedarfslage der Senioren im Ort zu erfahren, soll es nun „auf kleiner Flamme“ eine Seniorenumfrage geben, mit der Seniorenbeauftragten Ute Hammler sei man schon im Gespräch.

Auf mobile Arbeit setzt der Ort bei der Jugend. Nachdem der Jugendtreff aus Spargründen nicht mehr angeboten wird, soll auf diese Form gesetzt werden. Simon: „Die mobile Arbeit ist noch in den Kinderschuhen.“

Für die Kinder im Belist hofft er noch auf eine schnelle Umsetzung des geplanten Kinderspielplatzes. Hier soll aus Kostengründen im „Grünen Tal“ erst einmal lediglich ein Provisorium errichtet werden.

Mit Village-Neuf

Die deutsch-französische Freundschaft mit Village-Neuf ist Simon ein Herzensanliegen, wird beim Gespräch deutlich In diesem Jahr konnte ein großes Jumelage-Fest zum 35-jährigen Schulterschluss gefeiert werden. Dass viele sich beteiligt haben, stimmt den Ortsvorsteher optimistisch.

Die Ortsverwaltung

Am Bestand der Ortsverwaltung in Haagen soll nicht gerüttelt werden, kommt Simon zur neu entfachten Diskussion. „Ich halte die dezentrale Struktur für wichtig.“ Diese habe sich auch in Corona-Zeit und ebenso angesichts der kürzeren Wege bewährt. Vor Ort würden die Ortsvorsteher als „Kümmerer“ gesehen. „Meistens sind die Menschen zufrieden.“

Integration und Wünsche

Im Neubaugebiet lebende Neubürger hätten sich teilweise auch schon gut ins Dorfleben integriert, freut sich Simon. Auch die Integration von Flüchtlingen laufe geräuschlos.

Für das nächste Jahr wünscht sich Simon, dass man im Ort auch weiter anständig miteinander umgeht und das Dorfleben aufrecht erhalten wird. Erst dann komme auf seiner Prioritätenliste der Supermarkt oder die Schlossberghalle. Für 2023 folgende wünscht sich der Ortsvorsteher auch noch eine Arztpraxis im Ort, da es früher einmal drei waren.