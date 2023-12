Lörrach-Haagen: Brezelfrühstück kommt bei Senioren bestens an

Beim jüngsten Treffen waren die Frauen und Männer an den langen Tischen im Foyer der Schlossberghalle schon am frühen Vormittag in lebhafte Gespräche vertieft. Kaum ein Platz war noch frei. Bei Elke Himmler und zwei weiteren ehrenamtliche Helferinnen bekamen die Besucher Butterbrezeln, dazu eine Tasse Tee oder Kaffee – jeweils für einen Euro. Sie treffe hier viele Bekannte, erzählte eine Dame, die in Haagen aufgewachsen ist, unserer Zeitung. Ein Ehepaar, das von Detmold in die Nähe der Tochter nach Haagen gezogen war, wollte beim Brezelfrühstück neue Leute kennen lernen: Es wäre doch schön, wenn man die Leute später dann auf der Straße grüßen und mit ihnen ein paar Worte wechseln könnte, meinten sie.

Angebote gewünscht

Beim Projekt „Gut älter werden“ will die Stadtverwaltung die Wohnquartiere zusammen mit den Bürgern so gestalten, dass Senioren möglichst lange selbstständig in ihren eigenen vier Wänden leben können. Die Haagener Senioren hatten sich in einer Umfrage und bei einer Auftaktveranstaltung im Oktober vor allem gesellige Treffpunkte gewünscht, zum Beispiel gemeinsames Singen, Bewegungsangebote, einen Mittagstisch, auch die Idee eines Brezelfrühstücks war im Gespräch.