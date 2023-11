Lörrach-Haagen: Flüchtlingsunterkunft soll um 32 Plätze erweitert werden

Alltag funktioniert

Die Stadt rechne mit Kosten von einer Million Euro für einen Anbau bei den Unterkünften in Neumatt-Brunnwasser, informierte Lutz. Geklärt werden müsse noch, ob die Stadt die Wohnmodule kaufen, mieten oder auf andere Weise beschaffen will. Es geht um Wohnraum für insgesamt 32 Personen.

Lutz erinnerte an die vielfältigen Bemühungen der Stadt, um Wohnraum für Flüchtlinge zu schaffen: in Tumringen, in Stetten und mit dem Umbau des früheren Polizeireviers. Eine Erweiterung in Neumatt-Brunnwasser hielt Lutz für sinnvoll, weil dort der Alltag gut funktioniere, wozu auch der Nachbarschaftsbeirat beitrage.