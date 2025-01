Lörrach-Haagen: Holzstapel und Fahrzeug in Flammen

Fahrzeug in Flammen

Ein weiterer Brand wurde in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr gemeldet. Zu dieser Zeit brannte ein landwirtschaftliches Fahrzeug, das relativ nah an einem Wohnhaus stand. Das Feuer wurde von der Feuerwehr rechtzeitig gelöscht, so dass das Wohnhaus nicht in Gefahr war. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden im niedrigen vierstelligen Bereich – es handelte sich laut Polizei um eine älteres Fahrzeug. Die Polizei schließt auch hier Brandstiftung nicht aus. Die Ermittlungen dauern an.