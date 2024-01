Wichtig war Simon in seiner Rede der Hinweis auf die Wahlen für Europa, den Gemeinde- und den Ortschaftsrat in diesem Jahr. Er hofft auf eine rege Beteiligung und dass „demokratische Parteien die Oberhand“ behalten.

Unterkunft für Flüchtlinge

Der Ortsvorsteher erinnerte am Sonntag in der Alten Halle an die Krisen von heute. Er erwähnte eine „weitere Flüchtlingswelle“, die auch in Lörrach und Haagen dazu führte, „dass eine Erweiterung von Unterkünften für Flüchtlinge geplant wird“. Dazu sei in Lörrachs Gemeinderat die Prüfung der Erweiterung um 32 Personen in der Anschlussunterkunft an der Hornbergstraße beschlossen worden.