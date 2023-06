Die Freiwillige Feuerwehr Lörrach ist am Freitag um 16:26 Uhr zu einem Kellerbrand an die Wiesenstraße nach Haagen gerufen worden, da es dort in einem Keller eines Mehrfamilienhauses brannte. Schon gut 20 Minuten nach der Alarmierung konnte „Feuer aus“ gemeldet werden, heißt es im Feuerwehrbericht. Es wurden keine Personen verletzt.