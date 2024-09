Da ein 33-Jähriger, der wegen Bedrohung verurteilt wurde, die ihm auferlegte gemeinnützige Arbeit zur Tilgung der Strafe vorzeitig abbrach, erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl. Am Bahnhof Lörrach wurde der Mann festgenommen. Am Mittwochvormittag kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei den tunesischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung ergab, dass ihn ein Gericht vor drei Jahren zu einer Geldstrafe von 160 Tagessätzen verurteilte. Da er diese nicht bezahlen konnte, tilgte er die Strafe durch gemeinnützige Arbeit die er jedoch abbrach. Da er vor Ort die noch offene Justizforderung nicht bezahlen konnte, erfolgte die Festnahme und Einlieferung in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt, teilt die Polizei mit. Dort verbüßt er die verbleibende 95-tägige Ersatzfreiheitsstrafe.