Ein wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verurteilter und mit Haftbefehl gesuchter Mann ist von der Bundespolizei in Lörrach gefasst worden. Er muss für mehrere Monate ins Gefängnis. Anfang des Jahres hatte ein Gericht den in der Schweiz wohnenden Mann zu einer siebenmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die der 28-Jährige aber nicht antrat. Darum hatte die Staatsanwaltschaft vor wenigen Tagen einen Haftbefehl erlassen. Am Dienstagmorgen war der Gesuchte ohne Fahrschein in der Linie S 6 unterwegs. Die durch die Zugbegleiterin kontaktierte Bundespolizei überprüfte den niederländischen Staatsangehörigen und nahm ihn fest. Er wird sich zudem wegen des Erschleichens von Leistungen verantworten müssen, teilt die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mit.