Die Arbeiten am Schwallwasserbecken, das sich zwischen Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken befindet, gehen zügig voran. Nach Abschluss der Sicherungsmaßnahmen werden noch kleinere Arbeiten durchgeführt sowie im Anschluss die Becken befüllt und beheizt, sodass das Hallenbad und die Sauna am Samstag, 12. Oktober, geöffnet werden können, teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Die Kosten für die Arbeiten am Schwallwasserbecken belaufen sich auf rund 14 000 Euro. „Wir freuen uns, dass die Arbeiten unter Hochdruck ausgeführt werden und wir das Hallenbad am 12. Oktober für die Bürgerinnen und Bürger öffnen zu können“, erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić.