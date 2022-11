Lörrach Hallenbad öffnet am Samstag

Tickets für den Bad- und Saunabesuch können Besucher im Hallenbad vor Ort kaufen. Die Möglichkeit, Tickets online zu beziehen, bleibt darüber hinaus ebenso bestehen. Besucher haben die Möglichkeit, Einzeleintritte oder auch Dutzendkarten zu erwerben. Die Eintrittspreise für das Bad betragen vier Euro für Erwachsene, der ermäßigte Einzeleintritt kostet 2,50 Euro. Für die Sauna beträgt der Einzeleintritt für Erwachsene zwölf Euro, im ermäßigten Tarif sechs Euro. Der Erwerb von Jahreskarten ist aktuell leider nicht möglich, so die Medieninformation.

Das Hallenbad ist von Montag bis Freitag jeweils an zwei Zeitfenstern geöffnet: Frühschwimmen ist an diesen Tagen in der Zeit von 6 bis 7.30 Uhr möglich, nachmittags ist das Hallenbad von 13.30 bis 20 Uhr geöffnet. Am Mittwochabend ist das Hallenbad bis 21.30 Uhr geöffnet. Samstags kann das Bad in der Zeit von 13 bis 17 Uhr besucht werden. Sonntags und an Feiertagen ist es von 8 bis 16 Uhr geöffnet.