Lörrach: Hammer-Stimme zum Schluss

Die Fans waren begeistert. Foto: Kristoff Meller

Moncrieff zum Einstieg

Eingestimmt wurde der Abend indes noch mehr ans Herz gehend von einem der besten Supports der diesjährigen Marktplatzkonzerte: dem grundsympathischen Iren Moncrieff. Fans des Sängers direkt vor der Bühne haben irische Fahnen und Luftballons dabei. Der Sänger interagiert intensiv mit dem Publikum, hat riesige Freude an seinem Auftritt – und eine tolle Stimme im Gepäck. „Good vibes“ will er vermitteln – und er tut es. Moncrieff – mit bürgerlichem Namen Chris Breheny – startet gleich mit seinem wunderschönen Liebeslied „Warm“, auch dieses omnipräsent in den Charts. Darin besingt er ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt: der Druck nach Perfektion, dem er nicht entsprechen kann und will: „I’m so far from perfect“ – nein, auch er ist keineswegs perfekt. Wie schwierig gerade so ein Standing in seiner immer noch von Männlichkeitsidealen dominierten Heimat ist, davon erzählt er in den nachdenklichen Momenten seines Auftritts. Doch meist sorgt er für ausgelassene Stimmung, kreist ironisch-erotisch die Hüften und liefert richtige schöne Popsongs.

Unsere Empfehlung für Sie Lörrach Jess Glynne und Moncrieff begeistern Besucher auf dem Marktplatz Der Abschluss am Sonntagabend: Zum Konzert kamen rund 1000 Besucher.

Er macht sie glücklich

Zu seiner liebenswürdigen Art passt es, dass er nach seinem bejubelten Auftritt am Bühnenrand einer lange Schlange fast ausschließlich weiblicher Fans Autogramme gibt, sie umarmt und Selfies macht. Glücklich macht er auch eine Frau im Rollstuhl, die sich mit Unterstützung mühevoll zu ihm vorarbeitet. Viel Zeit nimmt er sich für sie – ein glückseliges Strahlen bekommt er als Dankeschön.