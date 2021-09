Lörrach Hammond-Sound und kleine Köstlichkeiten

Federnde Rhythmen von Reto Ohnsorgs Schlagzeug, satte, volle Passagen von Dieter Lachmanns Gitarre und Beat Bürgis Saxofon und all das unterlegt vom vibrierenden Soundteppich von Daniel Wächs Hammondorgel – so begrüßten „Organized“ ihr Publikum am Samstag bei „Jazz am Kirchturm“ ihr Publikum. Die Band, die zuletzt im Februar 2020 bei der Stadtkirche gastiert hatte, spielte Hits wie „Smoke on the Water“ und Standards wie „Driftin‘“ des großen Jazzpianisten Herbie Hancock. Druckvoll kam der bekannte Refrain bei „Smoke on the Water“, lässig der Einstieg in Hancocks „Driftin’“, lustvoll die Improvisationen.