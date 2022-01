Lörrach Handel hat hohe Bedeutung

Lörrach. 25,7 Prozent der 21 281 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Stadt Lörrach im Jahr 2020 waren im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe beschäftigt. In absoluten Zahlen waren dies 5460 Beschäftigte. Nur in Weil am Rhein waren es mit 37,8 Prozent der 11 876 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten prozentual mehr, in absoluten Zahlen (4485) jedoch weniger als in der Stadt Lörrach – die Vergleichszahlen: Rheinfelden 23,9 Prozent (2628), und Schopfheim 16,8 Prozent (1165). Bei all diesen interkommunalen Vergleichen ist zu beachten, dass in Lörrach 13 203 der insgesamt 21 281 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Einpendler aus Nachbargemeinden sind.

Im Betrachtungszeitraum ab dem Jahr 2008 hat in der Stadt Lörrach die Beschäftigungszunahme in den Bereichen Handel und Gastgewerbe (plus 1259) den Beschäftigungsrückgang im produzierenden Gewerbe (minus 1249) kompensiert.