Ein unbekannter Mann soll am Freitag, 14. März, gegen 21.50 Uhr, einer 15-Jährigen ihre Handtasche entrissen haben. Das Mädchen saß am Bahnhof in Stetten auf einer Sitzbank und hatte ihre Handtasche am rechten Arm eingehackt, als plötzlich ein unbekannter Mann vorbeikam und ihr die Handtasche entriss. Der Unbekannte flüchtete vom Bahnsteig in Richtung Süden. Die 15-Jährige nahm die Verfolgung auf und machte währenddessen zwei Zeugen auf den flüchteten Unbekannten aufmerksam. Kurze Zeit später brachte ihr ein Zeuge ihre Handtasche, aus der nichts fehlte, zurück. Der Geschädigten ist laut Polizeibericht nur eine vage Beschreibung des Unbekannten möglich. Das Kriminalkommissariat ist für Zeugen unter Tel. 07621 /176-0 erreichbar.