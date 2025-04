Lörrach: Handyverbot an Lörracher Schulen?

Ab der fünften, sechsten Klasse haben fast alle Schüler ein Handy. Foto: Pixabay

An der Waldorfschule Lörrach herrscht ein generelles Handyverbot für alle Klassenstufen. „Aber das Leben ist, wie es ist“, sagt Schulleiterin Valérie Ralle. Die Handys seien da – und zwar immer früher. „Mittlerweile haben die meisten in der fünften oder sechsten Klasse ein Smartphone.“ Angesichts der Lebenswirklichkeit der Oberstüfler, die ja auch ganztags in der Schule seien, wurde daher mit der Schülermitverwaltung (SMV) ein Pilotprojekt aufgegleist, erzählt Ralle. In den Freistunden dürfen die älteren Oberstüfler ihre Handys nutzen, möglichst für den Lerngebrauch. Dass die intensive Nutzung indes schädlich sei, sei unbestritten. Daher ist Valérie Ralle froh, dass es an ihrer Schule in der großen Pause noch sehr interaktiv zugeht: „Es wird gesprochen, in der Unterstufe gespielt und in der Mittelstufe viel Sportliches getan.“

Einen Maßnahmenkatalog bei unerlaubter Handy-Nutzung gebe es im Übrigen auch: Das Gerät wird bis Schulschluss eingezogen. „Wir brauchen Regeln, insbesondere in der Grund- und Mittelstufe. Denn gerade für die 14-Jährigen ist der Medienkonsum nachweislich für die Entwicklung nicht förderlich.“ Der Lernort Schule sollte ein geschützter Raum sein. Mit den älteren Schülern müsse man laut Schulleiterin indes auf Augenhöhe über das Thema Smartphone diskutieren.

Und an der Grundschule?

Grundschulen haben ja sicher noch kein Handy-Problem, oder? Der Leiter der Hebelschule, Matthias Hartmann, sieht das ein bisschen anders. Nicht wenige seiner Grundschüler hätten bereits Handys, viele eine Smartuhr. Hier hat die Schule eine klare Regelung getroffen: „Die Geräte dürfen in der Schulzeit weder sicht- noch hörbar sein.“ Das habe sich gut eingependelt und wurde den Eltern entsprechend kommuniziert. Ohne Diskussion verschwinden Handy &Co beim Schulbeginn in den Ranzen. „Wir haben für besorgte Eltern, Notfälle und dergleichen wirklich ausreichende Kommunikationsmittel, zum Beispiel eine eigene Messenger App“, so der Rektor. Das heißt, Erreichbarkeit ist garantiert. Er findet, dass Smartphones nicht an eine Grundschule gehören, weiß aber aus eigener Erfahrung, wie selbstverständlich alle heutzutage permanent damit zu Gange sind. Bis jetzt gebe es an seiner Schule kaum Konfliktpotenzial zum Thema. Und er hofft, dass das auch so bleibt. Denn Fakt ist: Die Handynutzer werden immer jünger. Wichtig ist dem Schulleiter als Gegengewicht die Vermittlung anderer, klassischer Medien. „Unsere Schulbücherei hat einen hohen Stellenwert, den pflegen wir auch bewusst.“