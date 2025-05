Lörrach: Hans-Jörg Renk erhält den Hebeldank

Das „Dreiland-Gen“ in sich

„Ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich den Hebeldank erhalten darf“, sagte Renk. Auch freue ihn, dass auf seine diplomatischen Tätigkeiten hingewiesen worden sei. Die erste Berührung mit der „wunderschönen alemannischen Sprache“ habe er als Bub beim Hebelmahl mit dem Großvater in Hausen gehabt. Diese Begegnung habe ihn sehr beeindruckt. Vom Ursprung her sei die Familie im Elsass, in der Schweiz und in Baden beheimatet gewesen. Sein Vater war Schullehrer in Riehen, und von ihm sowie von seinem Großvater sei das „Dreiland-Gen“ an ihn übertragen worden. Drei Dinge halte er für wichtig, sagte Renk. Einmal das Teamwork, ohne die vielen Mitwirkenden sei vieles nicht möglich gewesen. Zum anderen der Kulturverein Basel, der ein informelles trinationales Netzwerk pflege. Nicht zuletzt stelle die Schaffung des Dichterweges ein Musterbeispiel für die gute Zusammenarbeit von Behörden und Einrichtungen dar.