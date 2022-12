Lörrach Harley-Fahrer auf Spendentour

„Es geht uns allen doch richtig gut und davon wollen wir etwas abgeben“, sagte der Director des Alemannen Chapters, Uli Berndt. Und so hätten sich die Harley-Fans in den vergangenen Wochen auf Sponsorenfang begeben, damit die Nikolaus-Tour auch in diesem Jahr ein finanzieller Erfolg wird. Um die 10 000 Euro kommen dabei Jahr für Jahr zusammen, wie Berndt mitteilt.

Die Tour war so ausgelegt, dass die Kinder an drei Stationen kleine Präsente erhielten. Erste Station war die neu eröffnete Dreiländergalerie in Weil am Rhein. Nach zwei Stunden, in denen sich der Spendentopf durch die Eltern und Großeltern der beschenkten Kinder bestens füllte, ging es weiter in die Weiler Innenstadt zum Sportgeschäft Gemo und von dort über den Tüllinger nach Lörrach. Entlang der Wegstrecke wurde den Nikoläusen auf ihren schweren Maschinen vielfach freundlich zugewinkt, bevor sie in Lörrach, am Eingang zum Weihnachtsmarkt auf der Wallbrunnstraße, noch mehr Kinder erfreuten, wobei sich die Spendenkasse weiter füllte.