Lörrach Harter Hieb für Forst-Finanzen

Die Planungen für 2024

Das Schadholz könne die marktüblichen Preise nicht erzielen, sodass eine Kostendeckung nicht ansatzweise erreicht werden könne. In der Planung für das Jahr 2024 werde der Hieb im Bereich Hauingen nun deutlich reduziert, sodass hier mit geringeren Ausgaben zu rechnen sei. So sei die Aufarbeitung des Schadholzes quasi „die vorweggenommene kommende Hiebsaison“, so die Vorlage.

Unterdessen müssten in der Planung für 2024 Kosten für die Wiederaufforstung in Höhe von rund 90 000 Euro sowie Schutzmaßnahmen in Höhe von rund 40 000 Euro berücksichtigt werden. Hier soll versucht werden, die Aufforstung etwa im Rahmen der Generierung von Ökopunkten abzurechnen.