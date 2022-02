Lörrach Harter Schlag für Haagen

Nach dem Ende der Hausbäckerei Schmidt vor einigen Jahren bedeute die bevorstehende Schließung der Metzgerei „schon einen Schock“, denn in der prosperierenden Gemeinde werde es danach kein einziges Lebensmittelgeschäft mit dem hochwertigen Angebot Bachmanns mehr geben.

Der Supermarkt

„Bestärkt“ sieht sich Simon jetzt in dem Bemühen, einen Supermarkt nach Haagen zu bekommen. „Unsere Anstrengungen laufen auf Hochtouren. Wir sind in Kontakt mit verschiedenen möglichen Betreibern“, versicherte der Ortsvorsteher. Entschieden sei noch nichts. „Wohl oder übel“ müssten die Haagener bis auf Weiteres für ihre Lebensmittel längere Fahrten in die Nachbarorte in Kauf nehmen.

Die Ursache der Schließung

Der 50 Jahre alte alleinige Inhaber Bachmann nennt derweil mehrere Gründe für seinen über „längere Zeit hinweg gereiften Entschluss“. Wirtschaftliche Überlegungen hätten „keinerlei Rolle“ gespielt. Wohl aber die Personalsituation.

Es sei, so Bachmann, in den letzten Jahren immer schwieriger geworden, geeignete Kräfte zu finden. Es sei jedoch stets sein Bestreben gewesen, in der Metzgerei und im Verkauf optimal zu arbeiten. „Wenn einem dazu aber die Leute fehlen, so führt dies unweigerlich zu einer enormen persönlichen Mehrbelastung, bis hin zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen.“

Mehrfach prämiert

Dirk Bachmann, der nach seiner Lehre 1993 im bayerischen Landshut die Meisterprüfung ablegte, sieht seinen Einsatz im Grundsatz belohnt: Das Geschäft in Haagen zählt zu den 500 besten Metzgereien in Deutschland – ein Prädikat, das vom Fachmagazin „Der Feinschmecker“ verliehen wird.

„Kreativität zeichnet den guten Lebensmittelhandwerker aus“, freute sich Bachmann über die Auszeichnung, wobei ihm und der Metzgerei schon mehrfach Preise verliehen wurden.

Im übersichtlichen Verkaufsraum bietet er in einem gut sortierten Lebensmittelangebot ein Sortiment mit rund 1000 Artikeln des täglichen Bedarfs an: Frisches Obst und Gemüse aus regionalem Anbau gehören dazu, ebenso Backwaren, die ein Lörracher Fachgeschäft liefert.

Die Perspektiven

„Wehmut schwingt natürlich mit, wenn ich jetzt aufhöre. Ich muss aber auch an meine Zukunft denken, und bin sicher, dass es für mich irgendwie weitergehen wird.“ Noch habe er Zeit, über Perspektiven nachzudenken: Er müsse nichts überstürzen. Eine Metzgerei aber werde es in seinem Haus an der Manzentalstraße nach dem 19. März nicht mehr geben.