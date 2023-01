Lörrach Hauger Buure „hän e Schiibe“

Die Bekanntgabe des Mottos ist Sache des Zeremonienmeisters. Als versierter Verseschmied traf Ralf Renckly die Nägel auf die Köpfe. Kleine Kostprobe: „Die hütige Ziite sin gspunne un vorruckt wie nie, mängi Sache griegsch mit dinem Hirni nümi hi. D` Politiker mache G‘setz, me cha nume lache. I frog mi scho – sin di in Berlin no ganz bache?“

Mit Blick auf die Klima-Aktivisten äußerte Renckly den Wunsch: „I hoff nur inständig un ganz stark – de Kläber chunt us em Bio-Markt.“

„Es isch scho e Plog“

Deutlich „ins Gericht“ ging er mit der stereotyp auftauchenden Forderung nach Abschaffung der Ortsverwaltungen: „Un wie jedes Johr – es isch scho e Plog - stellt mr unseri Ortsvowaltig in Frog. Ihr Gmeiröt, was düt`s denn Besseres fürs Klima geh, als wenn mr z`Füss de Wäg ufs Rothuus cha neh?“

Schließlich unter tosendem Beifall des Publikums: „Mir sag`s jetzt frei, mit Stolz un völlig ungeniert, mir hän e fräches, vodreihtes Motto kreiert. I wärdet euch gli in de Auge riibe – unser Motto lutet: Mir hän e Schiibe!“ Dazu das passende Bühnenbild des Künstlers Friedemann R. Müller.

Fortgesetzt wurde der närrische Familientag mit einem badischen Frühschoppen. Es gab einen Auftritt der Guggemusik Ohreputzer, die obligate Häs-Anprobe für Nicht-Fasnächtler und Kinder, Foto-Box, Candy-Bar und einen Vortrag über den früheren Hauinger Wagenbau – präsentiert von Zeremonienmeister Ralf Renckly und dem Zunft-Fotografen Dieter Golomb.

Und so geht’s weiter

Junge Hüpfer und versierte Bühnen-Cracks werden die Festhalle beim ersten Zunftabend am Mittwoch, 22. Februar, 20 Uhr, erobern. Die Neuauflage – am Beginn mit Verleihung des Schüfeli-Orde an einen verdienten Fasnächtler – steigt am Freitag, 24. Februar, ebenfalls 20 Uhr.

„Dazwischen“ der Donnerstag mit Kinder-Hemdglunki am Nachmittag im Probenlokal des Musikvereins und dem abendlichen Hemdglunkiumzug durchs geschmückte Dorf mit der „Adrüllete“ am Narrenbrunnen um 19.45 Uhr. Eingebunden ist die Entmachtung des Ortsvorstehers.

Schließlich der Höhepunkt: Brauchtumsumzug am Sonntag, 26. Februar, ab 13 Uhr. Narren aus ganz Südbaden, der Schweiz und dem Elsass gehen an den Start. Bei schönem Wetter werden im Narrendorf bis zu 15 000 Zuschauer erwartet.