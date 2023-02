Lörrach Hauger Narren ziehen beim Zunftabend kräftig vom Leder

Graziös und fulminant zugleich: die Tanznummer „Mir sin am Ball“ mit den durch und durch sportlichen Zunftmeistern Alexandra und Michael Schranz, Rosi Schneider, Dirk Bender, Andreas Bickel, Ralf Renckly, Benny Schwarz und Stefan Kranzer.

Die Glanznummer

Die absolute Glanznummer lieferten Michael Schranz und dessen Tochter Janika. Sie verlagerten die englische Silvester-Komödie „Dinner for One“ kurzerhand nach Groß-Hauge - in grauer Vorzeit entstanden durch Anschluss der unbedeutenden Flecken Brombach und Haagen. Zwar gibt’s deren einstige Herrscher Horst und Silke längst nicht mehr. Nichtsdestotrotz werden sie von Miss Sophie zu deren 90. Geburtstag eingeladen. Stellvertretend für beide stößt Butler James mit der edlen Dame an. Als köstliche Tropfen werden Wein der Marke „Rappechlapf“ und Champagner aus der Soormatt gereicht. Das leckere Dinner: Chruttschlämpe mit Suurbroote.

Den fulminant-musikalischen Schlusspunkt des vierstündigen Non-Stop-Programms der guten Laune setzten die „Chellerknabe“. Kenner der Hauger Szene dachten mit Sicherheit zunächst an die früheren Dorfsympfoniker als absolute Stimmungskanonen der Zunftabende, von denen Martin Isller und Ernst Sütterlin noch dabei sind.

Die Neulinge

Als Neulinge mit Talent überzeugten im Ensemble der „Chellerknabe“ Walter und Fabian Trefzer, Edgar Simon und Andreas Lienemann. Überraschend aufgetreten waren zuvor Regina und Gerd Maier als Duo „D’Spontanä“ mit musikalischen Seitenhieben auf Gott und die Welt. Auch die Wohnbau Lörrach bekam ihr Fett weg. „Verkorkste Kommunikation“ wurde ihr vorgeworfen angesichts der geplanten Umsiedlung von Mietern an der Wölblinstraße.

Alles in allem: Ein durch und durch gelungener, sehr gut besuchter Zunftabend – nach drei Jahren Corona-Zwangspause gewürzt mit etlichen originellen Akzenten. Die vom Ersten Zunftmeister Dirk Bender und Zeremonienmeister Ralf Renckly begrüßten Gäste kamen voll auf ihre Kosten.