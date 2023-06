Lörrach-Hauingen Flohmarkt lockt viele Interessierte

Restaurantführer "Gault&Millau": Douce Steiner erstmals "Köchin des Jahres"

Im 40. Jahr seines Erscheinens in Deutschland hat der Restaurantführer "Gault&Millau" erstmals eine "Köchin des Jahres" prämiert: Die Auszeichnung ging am Montag in München an Douce Steiner vom "Hirschen" in Sulzburg im Markgräflerland südlich von Freiburg.