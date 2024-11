Lörrach-Hauingen: Frauen zeigen Einsatz mit Herz und Verstand

Der Kindergarten

Kindergartenleiterin Charlotte Engel berichtete, dass aktuell 73 Kinder von drei bis sechs Jahren den Kindergarten in drei altersgemischten Gruppen besuchen und von acht Erzieherinnen in Voll- und Teilzeit, zwei Anerkennungspraktikantinnen und vier Praktikantinnen im Freiwilligen Sozialen Jahr betreut und angeleitet werden.

Derzeit, so Engel, habe man 19 Schulanfänger, 37 größere und mittlere und 17 kleine Kinder. Ab Januar werde es Vollbelegung geben. Schon gebe es eine Warteliste ab Herbst 2025 und auch für 2026 lägen bereits Anmeldungen vor. In der Gesamtstadt herrsche mithin ein sehr großer Mangel an Kindergartenplätzen.

Kassiererin Brigitte Reimann dankte für zahlreiche Spenden für Verein und Kindergarten. Pfarrerin Martina Schüssler berichtete über gute Zusammenarbeit aller Akteure in Frauenverein und Kindergarten und erwähnte, dass die Kinder bei verschiedenen Anlässen in der Kirche immer gerngesehen seien. Ortsvorsteher Schlecht würdigte die hervorragende Arbeit auf sozialer Ebene und dankte den Erzieherinnen für die weihnachtliche Dekoration am Rathaus.