Lörrach-Hauingen: Friedhofsweg genießt für Ortschaftsrat höchste Priorität

Demnach soll die Planung in der zweiten Jahreshälfte im Ortschaftsrat vorgestellt werden. Eine mögliche bauliche Realisierung sei für Frühjahr 2026 vorgesehen, teilte Annette Bachmann-Ade in Vertretung von Ortsvorsteher Günter Schlecht mit. Damit kommt es auch so schon zu einer Verzögerung um ein Jahr, wurde moniert. „Ich glaube es erst, wenn es gemacht wird“, sagte Jürgen Weltin (CDU), der die bisherige Historie in dieser Sache als „Jammerspiel“ bezeichnete.

Die Vorschläge

Ebenfalls schon mit einem Zeitplan versehen ist die bauliche Gestaltung der Ortseinfahrt von der L138 her auf die Steinenstraße nach der Steinenbachbrücke: eine Mittelverkehrsinsel an der Ecke Steinenstraße/Im Leh, die Weiterführung des Gehwegs an der Steinenstraße Richtung Ort. Die Planungen laufen, so der Sachstand. Eine bauliche Realisierung erfolge möglicherweise im Jahr 2026.