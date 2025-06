Lörrach-Hauingen: Für mehr Lebensqualität und Versorgungssicherheit

Dank an die Anwohner

Frank Beuschel, der Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung, hob das „gute Ergebnis“ der Sanierungsarbeiten hervor und dankte den Anwohnern für die freundliche Behandlung und Versorgung der Mitarbeitenden auf der Baustelle. Im Gespräch mit unserer Zeitung skizzierte er die nächsten größeren Projekte des Eigenbetriebs, darunter die Kanalsanierungen in Stetten und in der Teichstraße. Das Projekt in Stetten sei wegen der Sperrung der Hauptstraße „spannend“, werde als „reine Kanalsanierung“ aber viel kürzer dauern als ein „klassischer Tiefbau“, wie er zuletzt in der Wirkergasse zu beobachten war und im Herbst in der Teichstraße ansteht. Dort sei dann mit einer längeren Bauzeit von 15 bis 18 Monaten zu rechnen – inklusive Vollsperrung (wir berichteten).