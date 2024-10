Lörrach-Hauingen: Jugend hat die Technik im Griff

Ein wichtiges Anliegen besteht in dem Heranführen von Jugendlichen an die Aufgaben der Feuerwehr. Aufgrund der geänderten demographischen Entwicklung (weniger Kinder) ist diese Förderung sehr wichtig, da gerade kleinere Freiwillige Feuerwehren schon jetzt Personalsorgen haben und die Zahl der Quereinsteiger in die Einsatzabteilungen zurückgeht.

Nachwuchs im Blick

Mithin ist vielerorts die Jugendfeuerwehr die größte Nachwuchsquelle an Einsatzkräften. Von den rund 80 bisherigen Mitgliedern konnten in Hauingen etwa 30 in die Reihen der Aktiven übernommen werden. Weitere interessierte Jugendliche zwischen zehn und 17 Jahren sind willkommen.

Die Arbeit in der Jugendfeuerwehr umfasst sowohl die feuerwehrtechnische Ausbildung wie auch die allgemeine Jugendarbeit. Auch auf soziale Aspekte wird Wert gelegt. Beispielsweise kann die so genannte „Jugendflamme“ in drei Stufen erworben werden.