„Aufgestiegen und nie wieder in die Kreisliga“, bejubelt der junge Sebastian aus dem Leh den Einzug der ersten Fußballmannschaft in die Bezirksklasse. Das halbe Dorf feierte den Erfolg am Samstagabend mit Freibier, Sekt und Gesang. Im Mittelpunkt stand die Meisterelf mit ihrem Trainer Mick Fahr.