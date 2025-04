Lörrach: Hauinger Tischtennis-Spieler sind erfolgreich

Ausblick: Das Erreichen dieser Liga steht nun als Ziel für die kommende Saison 2025/26 auf dem Zettel. Der Fokus bei der „Zweiten“ in der Kreisklasse C liegt darauf, den nachrückenden Nachwuchs bei den Erwachsenen zu etablieren. Das, so Spielführer Lars Huber, sei so gut gelungen, dass zwei Meisterschaftsspiele sogar nur von Jugendlichen gespielt werden konnten.

Zweifacher Vereinsmeister 2024 wurde Luca Becker, der bei den Aktiven im Finale seinen Lehrmeister Pascal Hoffmann entthronte und dessen Serie – Meister seit 2018 – beendete. Den Titel bei der U19 verteidigte Luca Becker wie schon 2023. Bei der U15-Meisterschaft tauschten Zwillinge die Plätze. 2024 gewann Tom Seilnacht vor seinem Bruder Yannick, der 2023 gewonnen hatte.

Abteilungsleiterin Petra Stell würdigte in ihrem Rückblick den Boom beim Nachwuchs. Ausgestattet wurden alle Kinder dank Spenden und Zuschüssen mit schmucken Vereins-Hoodies. Die kamen so gut an, dass sich auch Sportlerinnen und Sportler anderer Abteilungen des TV Hauingen entsprechend einkleiden ließen.