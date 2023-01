Lörrach „Hausarzt zu sein ist eine erfüllende Aufgabe“

„Es wird künftig mehr Ärztezentren geben“

Nach seinem Examen 1977 in Freiburg arbeitete der gebürtige Leipziger, der in Minden in Nordrhein-Westfalen groß geworden ist, in Kliniken in Lörrach, Rheinfelden und Kehl, ehe er im Juli 1986 als promovierter Facharzt für Allgemeinmedizin die Praxis des damaligen Hausarztes Dr. Pfistner an der Dr. Debus-Straße in Brombach übernahm. Die vergangenen zehn Jahre führte er sie als Gemeinschaftspraxis zusammen mit der Allgemeinmedizinerin Ani Loussinian Hildebrand. Sie wird nun das Hausarztzentrum Brombach zusammen mit dem Facharzt Patrick Scharn führen. Das Ärzteteam ergänzen Dr. Alexandra Hecksteden und Stefanie Schöpflin. „Das passt, ich bin sehr zufrieden“, sagt Lenz – wohlwissend, dass es heutzutage gerade Hausärzte nicht einfach haben, die Nachfolge zu regeln.