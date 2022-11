Lörrach Haushalt der Stadt Lörrach massiv unter Druck

Schulprojekte verschoben

Die Gesamtsituation habe zur Folge, dass Sanierungsprojekte, deren Umsetzung durch den Gemeinderat im Grundsatz beschlossen wurden, verschoben werden müssen. „Die Erweiterung des Hans-Thoma-Gymnasium und die Sanierung der Halle der Theodor-Heuss- Realschule werden erst nach 2026 realisiert werden können. Für die Hellbergschule ist eine Planungsrate von 300 000 Euro für das Jahr 2026 vorgesehen“, heißt es. Indes betonten Lutz und Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic abermals unisono die seit Jahren anhaltend hohen Investitionen in den Schulbereich.

Humanitäre Hilfe

Aufgrund des Zustroms von Menschen auf der Flucht wird die Stadt Lörrach an zwei Standorten im Stadtgebiet Anschlussunterkünfte errichten (wir berichteten). In Stetten entsteht eine Unterkunft mit Gesamtkosten in Höhe von 13 Millionen Euro. Zudem wird das ehemalige Polizeirevier zur Unterbringung der Geflüchteten dienen, für dessen Ertüchtigung sind im Haushalt 1,6 Millionen Euro vorgesehen. Für die Finanzierung der Anschlussunterbringung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von insgesamt 7,8 Millionen Euro, davon 3,12 Millionen Euro in 2023, vorgesehen. Die Kredite sollen über eine Laufzeit von 30 Jahren getilgt werden. Die Refinanzierung der Annuität (Zins und Tilgung) erfolge über die Nutzungsentschädigungen.

Krisensituation spiegelt sich im Ergebnishaushalt

Die Auswirkungen der aktuellen Krisensituationen spiegelten sich im städtischen Haushalt auf vielfältige Weise wider: Die Bewirtschaftungskosten steigen, ebenso Personalkosten, Bauunterhaltungskosten und Baupreise. Gleichzeitig sollen aufgrund der massiven Preissteigerung im Energiebereich und um dem Klimawandel entgegenzuwirken, wichtige energetische Maßnahmen realisiert werden.

Auf der Ertragsseite ergeben sich indes Verbesserungen zum Vorjahr. Die Schlüsselzuweisungen steigen um 4,09 Millionen Euro – auch aufgrund der geringeren Steuerkraft, die im Vorjahr durch die Ersatzleistungen von Bund und Land aus dem Jahr 2020 geprägt war. Daneben steigt auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (plus 3,39 Millionen Euro) sowie die Gewerbesteuer (plus 2,2 Millionen.).

Lutz: „Die finanzielle Ausstattung der Kommunen muss entschieden verbessert werden"

„Auch die Jahre 2024 bis 2026 können im ordentlichen Ergebnis nicht ausgeglichen werden. Zwar reduziert sich der Fehlbetrag kontinuierlich, dies liegt jedoch vor allem an steigenden Erträgen. Die mittelfristige Finanzplanung setzt voraus, dass die Aufwendungen nicht im Maße der vergangenen Jahre steigen“, so der Tenor der Verwaltung.

Ohne ausgeglichene Ergebnishaushalte sei die ohnehin herausfordernde Finanzierung des anstehenden Investitionsprogrammes auf Dauer nicht zu bewerkstelligen. Angesparte liquide Mittel würden im Laufe des Finanzplanungszeitraums vollständig aufgebraucht.

„Die finanzielle Ausstattung der Kommunen muss entschieden verbessert werden. Wir wollen und müssen unsere kommunalen Aufgaben erfüllen, doch ohne finanzkräftige Unterstützung für die Kommunen wird das in Zukunft immer schwerer gelingen,“ appelliert Lutz an die politisch Verantwortlichen bei Land und Bund.