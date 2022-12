Lörrach Haushaltslage und Baupreise bremsen Schulprojekte aus

Gemeinsam mit der Politik habe es die Verwaltung hinbekommen, einen Fahrplan für die Aufwertung der Schulen zu erstellen, ergänzt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic beim Mediengespräch. „Wir haben einen Kurs und ich bin froh, dass wir uns diesen Kurs auferlegt haben.“ Auf diesem bleibe die Stadt auch.

Zugleich gebe es auch Maßnahmen, die umgehend erledigt werden müssen, zum Beispiel kostspielige Brandschutzmaßnahmen. „Das Thema Sicherheit steht bei uns an erster Stelle."

Folgen der Energiekrise

Angesichts der Energiekrise gerieten auch die Energieverbräuche verstärkt in den Blick. Raumtemperaturen wurden in Schulen reduziert, der Holzkessel im Campus Rosenfels repariert und dessen Betrieb optimiert, der Holzpelletkessel der Neumattschule repariert und die Hebelschule soll mit Ausbau der Palmstraße an das Wärmenetz angeschlossen werden. Eine Wärmeleitung von der Eichendorffhalle zur Eichendorffschule wird eingerichtet, um die vorhandene Holzpelletheizung auch für die Schule zu nutzen. Angedacht ist der Anschluss der Pestalozzischule an das Wärmenetz. Die Machbarkeitsprüfung von Wärmepumpen als Grundlasteneinbau in der Grundschule Salzert steht ebenso noch aus.

Was 2022 umgesetzt wurde

Lörrach. Beherrschend im Investitionsgeschehen Hochbau waren im Jahr 2022 die Erweiterung der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, die Grundsanierung der Fridolinschule und der Neubau des Kindergartens im Grütt. Daneben stehen eine Vielzahl von kleineren und größeren Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an, die meist brandschutz- oder sicherheitsrechtlicher Natur und daher unabdingbar sind.

So wurden in der Hellbergschule und in der Grundschule Tumringen brandschutztechnische Maßnahmen und am Anbau der Astrid-Lindgren-Grundschule Hauingen ein zweiter Rettungsweg umgesetzt. „Sicherheit in den Schulen hat die allerhöchste Priorität und wird bei der zeitlichen Abfolge der notwendigen Maßnahmen immer das meiste Gewicht in die Waagschale werfen“, heißt es von Seiten der Stadt.

Unterschiedliche Substanz Alter, Bauweise und die Infrastruktur der Schulgebäude sind sehr unterschiedlich. Hier reicht das Spektrum von altehrwürdigen Gebäuden aus dem Ende des 19. Jahrhunderts über Bauten aus dem 20. Jahrhundert (Neumatt, Werkrealschule Hellberg, Eichendorffschule, Grundschule Salzert, Schlossbergschule, Theodor-Heuss-Realschule, Hebelgymnasium, Albert-Schweitzer- Gemeinschaftsschule) bis hin zu hochmodernen Schulgebäuden (sanierte Pestalozzischule, Erweiterung der Schlossbergschule, Erweiterung der Tumringer Grundschule, Erweiterung der Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule, TonArt, Erweiterung des Hans-Thoma-Gymnasiums, Schulbauprojekt Grundsanierung der Fridolinschule).

Hintergrund

An den 14 Lörracher Schulen werden 4716 Schüler unterrichtet. Die Schülerzahlen an den öffentlichen Schulen bewegen sich in den vergangenen zehn Jahren stets zwischen 4500 und 5000 Kindern und Jugendlichen. Die Schwankungen sind überwiegend demographisch begründet. In städtischer Trägerschaft gibt es zehn Grundschulen, eine Werkrealschule, eine Realschule, eine Gemeinschaftsschule, zwei Gymnasien und ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum.