Lörrach Hausmesse im Weincenter

Lörrach. Die Haltinger Winzer laden zur Hausmesse in den Räumen ihrer Tochterfirma Weincenter Lörrach, Weinbrennerstraße 2b, ein. Die Messe findet am Samstag, 28. April, von 10 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 29. April, von 13 bis 18 Uhr statt.

Die Haltinger Winzer präsentieren gemeinsam mit verschiedenen Winzern aus Italien sowie Lieferanten nationaler und internationaler Weine ihre edlen Tropfen.

Angelo Tripi stellt diverse Weine des Piemonteser Weinguts Vite Colte vor. Peter Toniatti präsentiert Sommerweine der Cantina di Custoza Bardolino Chiaretto und Val dei Molini Custoza. Weiterhin einen Pecorino und diverse Montepulciano des Weinguts Collefrisio.

Matteo Sartori lässt die Besucher die umbrischen Weine von Falesco verkosten und Christoph Huemer von Weinwolf hat eine Auswahl an Weinen aus aller Welt im Gepäck.

Kulinarische Köstlichkeiten aus der Region bieten der „Hanseli Hof“ und die „Räuchertonne“ mit Fisch- und Käse-Spezialitäten.