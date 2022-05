Lörrach Hebel’scher Liederschatz

Für den Liedermacher und Komponisten Führe stellen diese so lange unentdeckten Lieder die besten Vertonungen von Hebels alemannischen Gedichten aus dem 19. Jahrhundert dar. Sie sind für Begleitung durch Klavier und durch Gitarre ausgeschrieben. Im obersten Notensystem ist die Gitarrenstimme notiert, im mittleren die Singstimme, im unteren die Klavierbegleitung.

Bei den „Literarischen Begegnungen“ in Lörrach waresind die unterschiedlichen Begleitungsformen im Wechsel zu erleben, da Führe mal zur Gitarre singt, mal zusammen mit der von Timea Djerdj gespielten Klavierstimme interagiert.

Einige der Lieder sind in einem volkstümlichen Melodieton gehalten, andere haben interessante Vor-, Zwischen- und Nachspiele auf dem Klavier. In dem fröhlichen „Hexlein“ etwa, einem Liebeslied, hat das Klavier auch eine kommentierende Funktion inne und tritt in einen frischen Dialog mit der Frau (dem Hexlein) und dem Mann.

Kongeniale Hebelvertonungen

Stark beeindruckt ist man von der Ballade „Die Gespenster an der Kanderner Straße“, dieser nachkomponierten Geisterwelt Hebels. Hier herrscht eine gespenstische Stimmung wie sie nur noch in der „Winterreise“ von Schubert vorkommt. An Schubertlieder erinnern denn auch die Transkriptionen der Gitarrenbegleitung.

Es sind eingängige Melodien wie „Hans und Verene“, bei denen die feinsinnige Gitarrenstimme und der markante Klavierpart im Ohr bleiben, rezitativisch aufgemachte Lieder wie der „Wächterruf“, wo das Vorspiel an Schumann erinnert. Als Führe darin die Strophe „Die Glocke hat zwölf geschlagen“ anstimmt, schlägt tatsächlich die Kirchturmuhr der nahe gelegenen Stadtkirche – perfektes Timing.

Im Vorspiel zu „Auf einem Grabe“ könnte man eine Moll-Tonart erwarten – Gross aber schreibt eine Dur-Introduktion dazu, ganz im Hebelschen Hoffnungssinne von Erlösung.

Obwohl ostpreußischer Komponist, der alemannische Gedichte vertont, hat Gross die Texte in ihrem Kontext und Inhalt verstanden. Das hört man auch an den Sprachmelodien.

Am Klavier begleitete die ungarische Pianistin Timea Djerdj, die den Klaviersatz werkimmanent ausleuchtete und für klar artikulierte Zwischenspiele sorgte: ein fruchtbares Zusammen- und Wechselspiel mit Führes Gitarre.

Der Alemanne Führe versteht es natürlich vortrefflich, den Klang der Sprache auch in seinen Gesang umzusetzen, schönste Farben aus Text und Musik herauszuholen und die Stimmung in aller Intensität zu erfassen.

So erfreute sich das Publikum daran, erstmals nach 200 Jahren dieses noch immer taufrische Liederprogramm zu hören. Eine Entdeckung!