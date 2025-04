Um 11.30 Uhr beginnt die Festveranstaltung des Hebelbunds mit Verleihung des Hebeldanks und der Rede zu Ehren Hebels. Den Festvortrag beim „Schatzkästlein“ hält der Basler Literaturwissenschaftler Alexander Honold. Er spricht über „Kalendergeschichte(n). Hebel und die Folgen“. Wer für sein humanistisches Wirken, auch im Sinn Johann Peter Hebels, den Hebeldank 2025 erhält, wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Für die Musik sorgen die Oboistin Eva und der Geiger Christian Isakow von der Musikschule Rheinfelden (Baden). Sie tragen Stücke aus der Zeit Hebels vor. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Vor dem Festakt findet um 10 Uhr in der „Alten Feuerwache“ in Nachbarschaft des Museum der Hebelgottesdienst statt. Die Liturgie wird von Pfarrerin Gudrun Mauvais gestaltet. Die Predigt hält Niklaus Peter, ehemaliger Pfarrer vom Zürcher Fraumünster. Nach dem Festakt laden Dreiländermuseum und Hebelbund zu einem Apéro ein.