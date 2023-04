Lörrach Heftige Kritik aus Hauingen an der Landeskirche

Endgültige Klarheit brachte auch die Gemeindeversammlung am Sonntag nicht. Der befürchtete Verkauf des Hauinger Pfarrhauses samt Gemeindezentrum ist vorerst zwar vom Tisch, da sich das Verwaltungs- und Serviceamt des evangelischen Kirchenbezirks Markgräflerland als Kaufinteressent zurückgezogen hat. Da die Landeskirche im Zuge ihrer Gesamtplanung jedoch offenbar kein Interesse an einem weiteren Betreiben der Immobilie hat, steht deren Zukunft in den Sternen.