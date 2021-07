Lörrach Heftiges Drehen an der Sparschraube

Nicht betroffen von Zuschusskürzungen sind eine Reihe von sozialen Einrichtungen und Projekten. Dies gilt beispielsweise für das Frauenhaus (15 000 Euro) ebenso wie für die Frauenberatungsstelle (12 000 Euro). Andere Projekte wie „Faires Fahrn in Bus und Bahn“ oder „Wir kümmern uns“ der Kaltenbach-Stiftung erhalten in den nächsten Jahren zehn Prozent weniger an Zuschüssen.

Deutliche Mehreinnahmen will die Stadt Lörrach durch die Erhöhung der Grundsteuer B erzielen. Pro Jahr sollen dadurch 430 000 Euro zusätzlich eingenommen werden. Noch deutlich stärker könnte sich die Erhöhung der Gewerbesteuer auswirken. Hier wird mit Mehreinnahmen von knapp 1,17 Millionen Euro gerechnet. Voraussetzung ist, dass sich die Konjunktur erholt und die Gewerbesteuerquelle entsprechend gut sprudelt.

Auf höhere Gebühren müssen sich die Nutzer der Angebote der Volkshochschule einstellen. Die Teilnahmegebühr pro Unterrichtseinheit soll von 3,50 auf vier Euro steigen. Dadurch sollen Mehreinnahmen in Höhe von 60 000 Euro pro Jahr erzielt werden. Auch durch die Erhöhung der Instrumentenmiete bei der Musikschule sollen zusätzliche Einnahmen in Höhe von 65 000 Euro erreicht werden.

Geprüft werden soll zudem die Einführung einer Jahresgebühr für die Ortsteilbibliotheken von zehn Euro. Bringen soll dies im Jahr 10 000 Euro. Die Erhöhung der Konus-Abgabe pro touristischer Übernachtung soll 20 000 Euro zusätzlich einbringen.

Ungeschoren bleiben auch mehrere kulturelle Einrichtungen nicht. Um 10 000 Euro soll der bisherige jährliche Zuschuss für das sozio-kulturelle Zentrum Nellie Nashorn in Höhe von 112 500 Euro gekürzt werden. Geprüft wird auch der komplette Wegfall des jährlichen Zuschusses für das Theater Bühneli in Höhe von 3300 Euro. Wegfallen soll auch der Zuschuss für die Narrengilde in Höhe von jährlich 10 000 Euro. Halbieren soll sich der 10 000-Euro-Zuschuss für die Kinderbuchmesse. Nicht mehr präsent sein will die Stadt mit einem eigenen Stand auf der Regio-Messe. Ersparnis: 15 000 Euro.

Die Erhöhung der Kita-Elternbeiträge soll jährlich 89 000 Euro an Mehreinnahmen bringen. Eine Erhöhung der Gebühren für die Schulkindbetreuung wird noch geprüft. Die Auflösung des Jugendraums in Haagen soll 7600 Euro jährlich an Einsparungen bringen.

Geprüft wird eine Verringerung der Leistungen für den SAK um knapp 100 000 Euro. Die Jugendeinrichtung erhält derzeit knapp 600 000 Euro jährlich.

Die Sondermittel für die Lörracher Schulen in Höhe von 132 800 Euro sollen drastisch um 87 800 Euro gekürzt werden. Auch das reguläre Schulbudget soll von bisher 1,133 Millionen Euro um 133 000 Euro pro Jahr reduziert werden.