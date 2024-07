Lörrach: Heike Roese-Koerner übernimmt Leitung des Eigenbetriebs Heime

Verschiedene Leitungspositionen

Die 45-Jährige aus Braunschweig studierte an der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel „Management in Einrichtungen des Gesundheitswesens“ und arbeitete in den vergangenen 22 Jahren in verschiedenen Leitungspositionen im Gesundheitsbereich und in der Behindertenhilfe. Seit Ende 2019 ist sie kaufmännische Leiterin und zusätzlich seit 2023 Geschäftsführerin des Inklusionsbetriebs „Scala“ im St. Josefshaus in Rheinfelden-Herten.

Lange Zeit im „Eli“

Zuvor war sie zwölf Jahre lang im St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach tätig, zunächst als stellvertretende Verwaltungsleiterin und Controllerin, von 2013 bis 2019 als Verwaltungsleiterin. Ihre ersten zwei beruflichen Stationen führten sie als Controllerin in eine Klinik ins Markgräflerland und als Assistentin der Geschäftsführung in eine kommunale Klinik in Hessen.