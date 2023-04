Lörrach Heike Rose ist die neue Vorsitzende des DAV

Die Berichte der Beiräte verstärkten den positiven Blick auf das Jahr 2022, heißt es in der Mitteilung. Die angebotenen Touren und Kurse wurden sehr gut angenommen. Auch in der Kinder-, Jugend- und Familiengruppe konnten wieder vermehrt Veranstaltungen stattfinden. Zudem bietet die Seniorengruppe jede Woche zwei Wanderungen an, die beliebt sind, heißt es.

Finanzen

Die Kassenprüfer bescheinigten für 2022 eine einwandfreie Buchführung. Zudem ist die Sektion finanziell gut aufgestellt.

Wahlen

Zur ersten Vorsitzenden der 3711 Vereinsmitglieder wurde Heike Rose gewählt. Sie war zuvor bereits als zweite Vorsitzende und als Redaktionsleitung in der Sektion ehrenamtlich tätig. Das Vorstandsteam wird durch den neu gewählten zweiten Vorsitzenden Christian Heinrich und den neuen Jugendreferenten Leon König vervollständigt. Als neuer Referent für den Bereich Ausbildung und Kurse wurde Michael Fischer einstimmig gewählt, neue Jugendbeirätin wurde Svea Kaiser. Michael Hahn übernimmt zudem das Amt des Kassenprüfers.

Aus dem Team verabschiedet wurden Naomi Walz, Max Homberger und Eckart Lindner, sowie nach 28 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit Ralf Hermann