Lörrach: Heimat für Dohle & Co

Sogar Alpensegler

Gemeinsam mit Manfred Schemmelmann und Bernhard Kleis vom NABU nutzt Sitterle die Sanierung der Stadtkirche, um Nistmöglichkeiten für Mauer- und Alpensegler zu schaffen. Vom Alpensegler, der natürlicherweise in Felswänden der Alpen brütet, laut Roter Liste Deutschland extrem selten und an seinem weißen Bauch erkennbar ist, gibt es bereits eine Kolonie in der Lörracher Innenstadt.

Solange das Baugerüst am Kirchturm steht, wollen die drei Naturfreunde außen am Turm Nistgelegenheiten für den Alpensegler anbringen. Darunter wollen sie Kotbretter montieren, damit später die frisch renovierte Fassade sauber bleibt. Nun hofft Sitterle auf grünes Licht vom kirchlichen Bauausschuss.

Ein weiterer Wunsch Sitterles rückt dank der Kirchensanierung in greifbare Nähe: Seit vielen Jahren möchte er im Dachstuhl der Stadtkirche eine Kinderstube für Fledermäuse schaffen - ähnlich der Kinderstube für das Große Mausohr in der Hauinger Grundschule. Bei der Sanierung werde endlich ein Boden eingezogen, den man jährlich vom Kot der hungrigen Fledermausbabys reinigen könne, freut sich Sitterle. Außerdem bezahle das Landratsamt einen Zuschuss für Baumaterial.