Pfarrer Markus Schulz begrüßte dazu die Kantorei unter Leitung von Deininger einen Tag zuvor zur Probe. „Ihr seid jetzt genau, da, wo ihr in all den Jahren vor dem Umbau der Kirche wart, nämlich im Bereich der früheren Empore vor der Orgel“, erklärte er. Einige Sänger waren schon dabei, als Deininger 1993 sein erstes Konzert mit ihnen – das Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach – am gleichen Ort aufführte. Vorangegangen waren für Deininger zehn Jahre als Kantor im fränkischen Fürth.